Mason: “Futuro di Kane? Le voci non cambieranno lo spogliatoio”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Tottenham, Ryan Mason, ha così parlato del futuro di Harry Kane: “La stagione non è ancora finita. L’attenzione non è sul singolo, è sul gruppo e questo non cambierà. Si parla sempre di futuro quando giochi in un club come questo, ma noi dobbiamo essere vicini. Se riusciamo ad essere compatti, questo si rifletterà sul campo. La voci sono voci, non cambieranno lo spogliatoio”.

Foto: Twitter Tottenham