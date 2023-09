Masip: “L’Atletico paga quasi tutto lo stipendio di Joao Felix, è ridicolo quanto spende il Barça per lui”

Enric Masip, consigliere del presidente di Laporta al Barcellona, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso di Onze (programma in onda su Esport 3), parlando anche dell’arrivo di Joao Felix in blaugrana: “Il giocatore sorprende quando dice che vuole giocare solo nel Barça. Vista la composizione della rosa, doveva succedere qualcosa perché potesse arrivare. C’erano Ferran, Ansu… Viene pagato lo stipendio di Joao Felix quasi tutto dall’Atlético. È ridicolo quello che paga il Barça per lui”.

Foto: Facebook Barcellona