Masina sul Napoli: “Siamo fiduciosi, una squadra che vince sempre prima o poi perde”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Udinese TV, il difensore bianconero Adam Masina, attualmente out per un infortunio al ginocchio, in vista della sfida contro il Napoli di oggi ha dichiarato: “Siamo fiduciosi perché una squadra che vince sempre prima o poi dovrà anche perdere. Sono certo che i miei compagni andranno al Maradona con il massimo della carica per fare risultato”.

Foto: Instagram Masina