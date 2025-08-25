Masina: “Inter di un altro livello. Chiediamo scusa ai tifosi”

26/08/2025 | 00:20:42

Il difensore del Torino, Adam Masina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 5-0 in casa dell’Inter.

Le sue parole: “Sicuramente non è stato il migliore dei debutti anzi. C’è da analizzare una prestazione negativa e abbiamo regalato tanto. La prestazione della squadra non è stata all’altezza e chiediamo scusa ai tifosi che ci hanno seguito e a quelli che ci hanno seguito a casa. L’Inter ha dimostrato di essere di un altro livello”.

Cos’è mancato in particolare? “C’è da abbassare la testa e lavorare, non è mancato solo un aspetto del gioco”.

Non è che l’obiettivo è la salvezza? “Oggi non siamo stati all’altezza e bisogna trovare la soluzione ai tanti problemi che si sono manifestati”.

Come mai non c’è stata reazione senza nessuna ammonizione? Non trova che non sia accettabile? “Ha già fatto lei la domanda con annessa risposta, non aggiungo altro”.

Foto: sito Torino