Masiello ammonito al 92′: salta la gara di Bari

Andrea Masiello anche quest’anno non ci saràa Bari.Il difensore del Sudtirol, non tornerà in Puglia, dove non ha lasciato un buonissimo ricordo: nel 2011 una sua autorete nel derby del maggio 2011 con il Lecce ha portato il difensore alla condanna per calcioscommese con l’accusa di aver combinato la partita.

L’anno scorso, nelle due trasferte, non fu convocato, per buonsenso. Quest’anno, diffidato, è stato ammonito (casualità o meno), e salterà la sfida del San Nicola. Per il caso scommesse Masiello era stato squalificato per due anni, cinque mesi e 15 giorni prima di tornare a giocare tra le fila dell’Atalanta.

Da allora non ha mai più sfidato il Bari al San Nicola.

Foto: sito Sudtirol