Mascherano: “Pensavo di riuscire a vincere le Olimpiadi”

L’Argentina è stata eliminata dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Ict Javier Mascherano ha parlato al termine del match contro la Francia a TycSports: “La realtà è che fa molto male perché avevamo la speranza che questa squadra potesse arrivare lontano. La digerisco diversamente questa sconfitta, perché sbattere la testa contro il muro non serve. La verità è che eravamo molto fiduciosi, le condizioni per vincere c’erano e c’era la squadra, ci faceva sentire che saremmo andati lontano . Non ci sono rimproveri al ragazzi, totalmente grato ai più grandi che sono venuti a dare una mano, ai più giovani per essersi sempre preparati al meglio, a chi ha lottato con le società per poterci essere e a chi non ci è riuscito all’ultimo momento perché io conoscere la forza che hanno fatto per esserci, ai ragazzi che ci hanno aiutato”.

Foto: Twitter Argentina