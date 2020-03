Mascherano: “Io allenatore? Dovrò dimostrare di essere in grado di farlo”

Intervistato dai microfoni del quotidiano argentino Olé, Javier Mascherano, ha confermato la sua scelta di tentare la carriera da allenatore una volta terminata la sua avventura all’Estudiantes. “Sto cercando di pensare al futuro e pianificare le cose. – ha dichiarato – Voglio rimanere nel mondo del calcio quando non sarò più un giocatore. E, da quello che tutti dicono, ciò che si avvicina di più alla professione di giocatore è quella di allenatore. Ma prima devo dimostrare di essere in grado di farlo. E non lo saprò fino al giorno in cui ci proverò. “