Mascherano: “Dobbiamo prenderci cura di lui e abbiamo deciso di farlo riposare per non rischiare un infortunio lungo”

Javier Mascherano allenatore dell‘Inter Maiami a fine partita ha spiegato la situazione sull’infortunio di Messi

“Secondo i medici, Leo non ha alcun infortunio ha rivelato in conferenza stampa post-vittoria. Ma sente una certa fatica dopo aver giocato tre partite in sei giorni in condizioni climatiche molto diverse”.

“Dobbiamo prenderci cura di lui e abbiamo deciso di farlo riposare per non rischiare un infortunio lungo. Naturalmente, non avere il miglior giocatore del mondo è complicato per noi, ma dobbiamo anche imparare a giocare senza di lui per proseguire nel nostro percorso di crescita”.

Foto: Messi instagram