Mascherano: “Di Maria non sarà ai Giochi Olimpici. Dibu Martinez? Vorrebbe partecipare”

Si avvicinano i Giochi Olimpici di Parigi 2024. E in casa Argentina ci sono grandi discussioni sulle possibili convocazioni di Javier Mascherano. Il ct ne ha così parlato, partendo dal Dibu Martinez: “Nel caso di Dibu, stiamo parlando di qualcuno che è tra i tre migliori portieri del mondo. Come non tener conto di quel desiderio che ha di partecipare ai Giochi Olimpici? Poi quel desiderio deve diventare realtà e sappiamo che non è facile per i club, soprattutto perché hanno il potere di spostare l’ago della bilancia tra il sì e il no. Ma ne stiamo parlando e sappiamo che ci sono tempi e momenti giusti”.

Su Di Maria: “Angel ha apprezzato ma non ha intenzione di giocare a Parigi. Lo abiamo scartato, vuole dare spazio ai ragazzi più giovani”.

Foto: Twitter Argentina