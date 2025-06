Mascherano ci crede: “Siamo all’altezza del Mondiale, non firmo per un pareggio”

23/06/2025 | 09:18:52

Javier Mascherano ha scelto la linea della determinazione, quella che si addice a un club che vuole scrollarsi di dosso l’etichetta di “sorpresa americana”. Alla vigilia dello scontro con il Palmeiras, snodo cruciale del girone, il tecnico dell’Inter Miami ha caricato l’ambiente con parole forti, lontane dal consueto equilibrio pre-partita. “Siamo qui per vincere, non per partecipare. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza del Mondiale per Club e vogliamo continuare su questa strada”. Mascherano non si nasconde: “Rispettiamo il Palmeiras, ma vogliamo la vittoria. Non entriamo in campo pensando a un pareggio. Questo gruppo, anche con qualche acciacco e giocatori di ritorno come Jordi Alba, ha identità e fame”.

Foto: Instagram Inter Miami