Mascherano al miele su Messi: “Siamo privilegiati ad avere l’opportunità di godercelo da vicino”

20/07/2025 | 12:34:10

Dopo la netta vittoria dell’Inter Miami sui New York Red Bulls, Javier Mascherano ha voluto omaggiare Lionel Messi, autore di una prestazione straordinaria con due gol e un assist. In conferenza stampa, l’ex compagno di nazionale ha sottolineato l’impatto che Leo ha avuto non solo sul calcio, ma sull’intero panorama sportivo: “Alla fine, credo che qualsiasi appassionato di sport, non solo di calcio, provi ammirazione per questo tipo di atleti, che si tratti di Lionel Messi, di Michael Jordan ai suoi tempi, o di Rafa Nadal… Sono persone che hanno superato i confini dello sport. La verità è che siamo molto privilegiati ad avere l’opportunità di vivere tutto questo da vicino”.

Foto: insta inter miami