Marusic: “Sarri mi ha chiesto di aiutare la Lazio da centrale. Non avremo alibi”

14/08/2025 | 19:15:45

Adam Marusic ha parlato ai canali ufficiali della Lazio, presentando anche la nuova stagione: “Ho parlato con Sarri, mi ha chiesto se potevo aiutare la squadra da centrale a causa degli infortuni di Patric e Gigot. Non l’avevo mai fatto, gli ho detto che potevo provarci. Con Inzaghi ho giocato da terzo, ma a quattro è diverso. Nuno e Provstgaard sono nuovi, noi altri già lo conoscevamo e le cose ci sono rimaste in testa. Già sappiamo come vuole che lavori la linea difensiva, per noi è stato più facile. È stata una strada lunga. Ci sono momenti belli e altri difficili. Metto prima la squadra, poi il resto. I tre trofei vinti qui sono stati i momenti più belli vissuti qui a Roma. Il mister è sempre carico, vuole il massimo da noi. Solo così si può migliorare, mi piace lavorare con lui. Se l’ho trovato cambiato? No, non tanto. Non ci sono alibi, lui ce l’ha detto. Ognuno di noi deve dare il massimo, non importa il resto”.

Foto: Instagram Marusic