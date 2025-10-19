Marusic: “Sarà una gara molto importante per noi. Dobbiamo dare tutto per tornare a casa col risultato”

19/10/2025 | 17:34:44

Il difensore della Lazio, Adam Marusic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Abbiamo avuto tempo per preparare bene questa partita durante la sosta, sarà una gara molto importante per noi. Loro in casa giocano benissimo, ma noi dobbiamo dare tutto per tornare a casa col risultato. Penso che, se dovessimo fare un buon risultato stasera, questo ci potrebbe dare fiducia per le prossime gare”.

Foto: Instagram Marusic