Marusic: “Romagnoli era concentrato sulla partita, vedremo cosa deciderà la società”

24/01/2026 | 23:59:30

Adam Marusic ha parlato a DAZN dopo Lecce-Lazio, parlando anche di Romagnoli: “Mi ha detto che era concentrato sulla partita, poi sul resto vediamo nei prossimi giorni cosa decide la società. Cos’è Sarri per noi? Abbiamo fiducia in lui, tutti dobbiamo credere in quel che stiamo facendo e continuare ad andare avanti”. Come vi abbiamo raccontato è ormai imminente l’addio di Romangolo in direzione Al-Sadd.

Foto: Instagram Marusic