Marusic regala il successo alla Lazio al 93′: Sassuolo battuto 2-1

09/03/2026 | 22:41:49

Finisce 2-1 il match del Monday Night tra Lazio e Sassuolo allo stadio Olimpico. A Maldini risponde Larienté tutto nel primo tempo. Poi la risolve Marusic al 93′ su un errore di Muric.

Inizio strepitoso della Lazio, con Isaksen che si invola verso la porta, para Muric. Sulla respinta arriva Maldini che insacca dopo un minuto e mezzo. La Lazio continua a giocare. Ancora Isaksen, pericoloso, conclusione di sinistro, palla al lato.

Dalla mezz’ora, cresce il Sassuolo. Al 35′ arriva il pareggio. Bella azione dei neroverdi, un fraseggio che libera Laurienté in area di rigore che insacca l’1-1 all’Olimpico.

Nella ripresa, si abbassano notevolmente i ritmi. La Lazio trova meno spazio, il Sassuolo riparte meno rapidamente. La grande chance per la Lazio al 78′ con Isaksen che da solo davanti al portiere fa un pallonetto ma alto. Il Sassuolo reagisce con veemenza, doppia chance in un minuto per gli emiliani, doppia parata per Provedel.

All’83’ è pericolosa la Lazio, Cancellieri trova Muric sulla sua strada. La Lazio ci prova fino alla fine a regalare i 3 punti alla propria gente. All’ultima azione, cross di Cancellieri, Marusic ci va di testa, Muric esce male ed è gol. La Lazio passa di nuovo in vantaggio al 93′. Il Sassuolo prova una reazione finale ma non c’è più tempo. La Lazio vince 2-1, i romani non vincevano dal 30 gennaio. In classifica, la Lazio sale a 37, a -1 dal Sassuolo che è a 38 e a -2 dal Bologna che è a 39.

Foto: sito Lazio