Marusic: “Prima tanti infortuni, ora sto bene. Rinnovo? Stiamo parlando con la società”

Adam Marusic, difensore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Verona. Di seguito le sue parole.

Sulla situazione in casa Lazio e sul tema rinnovo

“Sono cresciuto tanto in questi anni. Sono sicuro che domani faremo un grande risultato. Cerchiamo di migliorare ogni giorno. Contro il Bologna è andata male, ma vogliamo riscattarci e far punti anche in trasferta. Rinnovo? Mi sento bene qui, ho un buon rapporto con tutti. Stiamo parlando con la società, vediamo che succede”.

Sulla continuità di impego

“Sì ho giocato tanto. Mi sento bene fisicamente, questo è importante per un giocatore. Ho avuto tanti infortuni, ma voglio guardare avanti”.

Sul rapporto della squadra con Sarri

“Sì, tutti giocano e tutti siamo sulla stessa barca. Nel nostro gruppo ci sono giocatori forti, è giusto così”.

Sul suo ruolo

“Mi trovo meglio a destra o a sinistra? Già l’anno scorso ho giocato su entrambe le fasce, anche come terzo di difesa. C’è differenza ma non ci sono problemi. Domani faccio il centrale? Questo lo decide il mister”.

Sulle differenze tra Simone Inzaghi e Sarri

“Siamo stati cinque anni con Inzaghi, giocando con un diverso sistema. Con Sarri ci sono stati tanti cambiamenti, si lavora di più. Siamo rimasti tutti uniti, tutti pronti a dare il massimo per il gruppo”.

Foto: Twitter Lazio