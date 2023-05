Marusic: “Pensiamo solo a noi, non vogliamo guardare i risultati degli altri”

Ai canali ufficiali della Lazio ha parlato Adam Marusic: “Tutti vogliamo chiudere il prima possibile il discorso Champions, mancano queste tre partite. Pensiamo solo a noi, non vogliamo guardare i risultati degli altri. Vogliamo chiudere bene, vincere le tre partite che ci restano e festeggiare con i nostri tifosi questo grande risultato”.

Sull’Udinese: “È sempre difficile giocare contro di loro, è una squadra molto fisica. L’ultima vittoria in casa loro risale a due anni fa, me la ricordo molto bene. Giocano bene in casa, noi dobbiamo essere concentrati, molto motivati. Andiamo a vincere questa partita domani. Abbiamo avuto un paio di giorni in più rispetto a settimana scorsa, questo significa che abbiamo avuto tempo per lavorare e per preparare questa partita che è molto importante per noi. Vediamo che risultato faremo”.

Foto: Instagram Marusic