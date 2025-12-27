Marusic: “L’Udinese è una squadra forte, fisica e che gioca bene in casa. Ognuno di noi deve sempre dare il massimo, non ci sono alibi”

27/12/2025 | 17:37:30

Il terzino della Lazio, Adam Marusic, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“Quella di oggi è una partita molto difficile, l’Udinese è una squadra forte, fisica e che gioca bene in casa. Nel secondo tempo contro la Cremonese abbiamo giocato come sappiamo, dobbiamo dimostrare che siamo una squadra vera e che oggi possiamo tornare a vincere. Ognuno di noi deve sempre dare il massimo, non ci sono alibi. Solo così si possono fare grandi risultati. Se la squadra è più razionale? Penso di sì, stiamo lavorando tanto con Sarri e siamo cresciuti tanto da questo punto di vista. Dobbiamo continuare così”.

Foto: Instagram Marusic