Marusic: “Gol molto importante. Salvezza? Siamo la Lazio, ambiamo ad altro”

09/03/2026 | 23:16:42

Adam Marusic, difensore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Sicuramente è un gol molto pesante, è troppo importante per noi in questo momento, sono troppo felice. Dobbiamo continuare così”.

Gila ha detto che il vostro obiettivo è la salvezza. Veramente avete parlato di questo in spogliatoio? “No, sinceramente. Dobbiamo trovare motivazioni ogni partita, ogni gara deve essere una finale senza Europa. Non abbiamo parlato di salvezza, siamo la Lazio, gli obiettivi sono altri nella nostra testa”.

Foto: sito Lazio