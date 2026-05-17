Marusic: “È stata una settimana difficile. Ognuno di noi ha dato il massimo quest’anno”

17/05/2026 | 15:16:59

Il difensore della Lazio, Adam Marusic, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby perso contro la Roma. Queste le sue parole:

“È stata una settimana difficile: c’è delusione. Fa parte del calcio, dobbiamo lavorare di più per cambiare tutto. Se sentiamo di aver dato il massimo quest’anno? Sì, ognuno di noi ha dato il massimo. Si può sempre fare meglio, ma quest’anno abbiamo avuto problemi come non mai da quando sono qui. Tutti hanno dato il massimo, ma si può sempre migliorare”.

Foto: Instagram Marusic