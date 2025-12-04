Marusic: “Dopo la sconfitta in campionato c’era voglia di riscatto”

05/12/2025 | 00:18:10

Adam Marusic, difensore della Lazio, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro il Milan in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Le polemiche di sabato vi hanno dato una spinta in più? “Sicuramente tanto, dopo quella sconfitta tutti volevamo fare un grande risultato stasera e ci siamo riusciti”.

I tifosi non sono mancati? “Loro sono sempre a fianco a noi, voglio ringraziarli e spero che festeggeremo tante altre partite insieme”.

Foto: sito Lazio