Marusic: “Ci dispiace per la sconfitta, chiediamo scusa ai tifosi. Non servono alibi”

14/09/2025 | 21:14:26

Adam Marusic ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Sassuolo: “Vogliamo ringraziare i tifosi per essere venuti qui, ci dispiace per questa partita e chiediamo scusa. Al Derby o dovrà mancare niente, vogliamo vincerlo, per la società e per i tifosi. Abbiamo fatto bene i primi 15-20′, poi ho visto anch’io che la squadra non è andata come al solito. La squadra ha cambiato atteggiamento, dopo il rosso dato e poi annullato eravamo un po’ nervosi, ma questo non deve succedere, bisogna lottare su ogni pallone. Abbiamo parlato tanto di questa cosa che non possiamo cambiare niente, non bisogna cercare alibi e dobbiamo giocare ogni gara come se fosse l’ultima. Noi siamo stati già a lungo con lui, sappiamo cosa vuole e da questo punto di vista non è cambiato nulla”.

Foto: Instagram Marusic