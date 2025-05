Marusic annuncia: “Potrei prolungare e chiudere la carriera alla Lazio”

09/05/2025 | 15:56:05

L’esterno della Lazio Adam Marusic ha parlato della possibilità di chiudere la carriera con la maglia biancoceleste, in una intervista concessa a DAZN: “Sono qui da otto anni ormai. Si è parlato di rinnovo e vedremo come andrà. Mi piacerebbe restare”, ha dichiarato Marusic sul futuro. “Se tutto andrà per il verso giusto, prolungherò il mio contratto e significherebbe concludere qui la mia carriera”.

FOTO: Instagram Lazio