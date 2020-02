Marusic: “Abbiamo preparato bene questa partita. Oggi avremo tanti tifosi al nostro fianco, per noi sono molto importanti”

A pochi istanti dal fischio di inizio del match tra Genoa e Lazio Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel.

“In settimana abbiamo lavorato bene nella preparazione di questa partita, anche per l’orario. Sappiamo cosa fare per vincere, vogliamo i tre punti. Sono felice di essere rientrato e di poter aiutare la squadra, mi sento bene. Anche oggi avremo al nostro fianco tanti tifosi: per noi sono molto importanti e cercheremo di vincere anche per loro“.

Foto: Twitter ufficiale Lazio