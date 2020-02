Marusic: “Abbiamo ancora quindici partite e saranno tutte finali. Contro l’Inter sarà una partita molto importante”

Il centrocampista della Lazio Adam Marusic – a margine dell’iniziativa “La Lazio nelle scuole” – ha parlato ai microfoni di Tmw.

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“Contro l’Inter sarà una partita molto importante. Giocheremo per vincere come sempre, di fronte ai nostri tifosi.

Abbiamo ancora quindici partite e saranno tutte finali. Tutte le gare valgono tre punti: giocheremo contro l’Inter come contro tutte le altre“.

Foto: Twitter ufficiale Lazio