Martusciello: “Turnover figlio dei tanti impegni. Pedro? È uno di quelli che deve rifiatare”

Giovanni Martusciello, sostituto dello squalificato Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Torino. Ecco le sue parole:

“Turnover? La quarta partita in dieci giorni necessitava di qualche cambiamento per mettere dentro forze fresche visto che tra tre giorni c’è un altra partita importante. L’esclusione di Pedro? I ragazzi si allenano bene e ci fidiamo di loro, speriamo possano rendere come gli altri. Si cerca di dare respiro a chi ha speso di più in queste partite e Pedro è uno di questi. Cambiare tanti giocatori ci può portare difficoltà ma dobbiamo basarci su quello che vediamo negli allenamenti”.

Foto: Sito Lazio