Martusciello: “Bravi ad aggredire la partita. Immobile? E’ sereno, è un capitabo vero che da una mano anche non giocando”

Giovanni Martusciello, vice allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “E’ stato bravo mister Sarri a caricare sulla difficoltà di questa partita, non è un caso che le grandi squadre quando vengono qui fanno brutte figure. Il mister è riuscito a trasmettere questa pericolosità, siamo stati bravi ad aggredirla immediatamente e a far capire che volevamo riattaccarci a quel treno che merita la Lazio”.

Luis Alberto? “Non è a oggi che dimostra la sua qualità, l’anno scorso è stato uno degli artefici del secondo posto. Con questi giocatori si viene più facilmente a capo delle difficoltà, tranne il primo anno in cui c’è stato qualche problema di natura caratteriale per trovare poi il filo giusto”

La forza della Lazio arriva dalla fase difensiva? “Per indirizzare le prestazioni serve questo, se vai sempre in pressione allontanando il pericolo dalla tua area, e con la qualità che sposta tanto, diventa tutto più semplice”.

Quale è lo stato d’animo di Immobile? “Ha una serenità disarmante, non è amareggiato o nervoso. E’ abituato a fare tanti gol, ma arriveranno, l’importante è non cadere in depressione ma anzi ci aiuta. E’ un capitano che si fa sentire anche non giocando, non è assolutamente depresso”.

Foto: sito Lazio