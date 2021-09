Martusciello: “Abbiamo raggiunto il pari con grande spirito. Paghiamo a caro prezzo errori individuali”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Giovanni Martusciello ha commentato il pareggio agguantato nel finale dalla Lazio: “C’è stata una grande reazione e un grande impegno. Abbiamo raggiunto il pari con grande spirito. C’è ancora tanto da lavorare, ma questo risultato ci dà la spinta giusta. Con squadre come il Torino è difficile fare le proprie trame di gioco. Poi anche giocare ogni tre giorni è difficile. Difesa? Paghiamo a caro prezzo errori individuali, ma nel calcio capita. Dobbiamo comunque vedere il bicchiere mezzo pieno”. Sul possibile cambio modulo: “«In due mesi non si può stravolgere ciò che si faceva in cinque anni. I ragazzi sono ancora nella fase del pensiero e questo diventa un problema nei tempi di gioco. L’applicazione c’è e in settimana si vedono grandi miglioramenti. Giocando ogni tre giorni è difficile pensare a una cosa del genere. Quando ci saranno delle settimane tipo ci si potrà pensare».

FOTO: Sito Lazio