Carlo Martorelli è il nuovo centrocampista del Montevarchi, confermato quanto anticipato ieri. In giornata il classe 1999, figlio del noto procuratore Giocondo, ha firmato il contratto che lo legherà al Montevarchi.

Dopo le vicissitudini con il Carpi, per i noti problemi del club emiliano, Martorelli avrà l’opportunità di ripartire per una nuova esperienza che possa valorizzare le sue qualità.