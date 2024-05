Tata Martino, allenatore dell’Inter Miami, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato della possibilità che Keylor Navas possa trasferirsi nel campionato di MLS nella sua squadra: “Non c’è bisogno che io studi il suo curriculum perché è un portiere molto esperto, ma noi non stiamo pensando di sostituire Callender. Non cerchiamo di rinforzarci in porta”.

Foto: Instagram Keylor Navas