Martino: “A Barcellona l’anno più duro della mia carriera”

Da Lionel Messi a Sergio Busquets fino a Jordi Alba: l’Inter Miami continua a rinforzarsi con un altro ex Barcellona, e l’allenatore che lavorerà con loro sarà proprio uno che la panchina blaugrana l’ha vissuta eccome, Gerardo Martino. Il Tata, durante un’intervista rilasciata a Catalunya Radio, ha ricordato la sua avventura in Spagna e ha parlato del futuro: “Quell’anno non avevo capito in modo adeguato cosa significasse allenare il Barcellona, per questo ho pagato un prezzo alto, è stato l’anno più duro della mia carriera. Ora penso al presente, siamo a metà stagione e abbiamo una rosa da migliorare”.

Foto: Sito Inter Miami FC