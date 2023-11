Martinez: “Spero che la parata su Djuric possa darci una svolta”

l portiere del Genoa Josep Martinez, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il sofferto successo contro il Verona nell’anticipo della 12esima giornata di Serie A, partendo dalla parata su Djuric: “Spero possa essere una svolta e che possa dare fiducia alla squadra, questa vittoria era troppo importante. Oggi forse non abbiamo fatto il nostro miglior calcio, ma i 3 punti erano troppo importanti”.

Poi ha proseguito su Gilardino: “Ci dà tanta fiducia, ci fa giocare e ci chiede di fare un bel calcio. Oggi non siamo stati bravi nell’uscita del pallone, ma i punti pesano ed era troppo importante vincere per fare due settimane tranquille e guardare al futuro con più serenità”.

Infin, sul suo passato a La Masia: “Ho avuto la fortuna di essere in squadre che mi hanno fatto capire come si gioca con i piedi. Ho vissuto scuole diverse e sono cresciuto come portiere, dalla Spagna alla Germania fino all’Italia”.

Foto: Instagram Martinez