Martinez: “Sono molto fortunato ad allenarmi con questi giocatori di livello”

Josep Martinez, portiere dell’Inter, durante il secondo episodio di Team Talks, programma prodotto da Inter Media House in collaborazione con Betsson Sport: “Ci sono giorni che sono imbattibile e giorni che sono amico di tutti (ride, ndr)”.

Poi ha proseguito: “Secondo me creare un bel gruppo è molto importante perché ci dobbiamo aiutare tra di noi per raggiungere un obiettivo in comune. Penso che se un giorno un giocatore fa male, ma ha l’aiuto del compagno è troppo importante”.

Infine: “Sono molto fortunato di allenarmi con giocatori di questo livello e penso di avere per questo molti margini di crescita e delle opportunità per continuare a migliorare”.

Foto: Instagram Martinez