Martinez Quarta viola, offerta accettata. Ora la partita d’addio al River

Lucas Martinez Quarta alla Fiorentina, questione di tempo. Il River Plate ha già accettato la proposta viola, non bisogna aspettare domani, semplicemente vuole che il talentuoso difensore classe 1996 giochi stanotte contro il San Paolo per la Libertadores alle ore 02:3o, poi diventerà viola. Operazione da circa 12 milioni, bonus compresi, decisiva una telefonata nel pomeriggio italiano tra Antognoni, Pradè i vertici del club argentino. Ma chi è Martinez Quarta? Definito da Javier Zanetti come uno dei “più interessanti del campionato argentino”, Quarta soprannominato “Chino” segue le orme del suo connazionale Otamendi ma molto spesso ricorda un mostro sacro come Sergio Ramos, nonché suo idolo, come spesso ha fatto sapere via social. Nato il 10 maggio 1996 a Mar Del Plata, in provincia di Buenos Aires, cresce da difensore ma all’occorrenza è utilizzabile da mediano che con un piede morbido riesce spesso a pennellare i compagni di squadra. Abile in velocità, sta migliorando sotto gli occhi attenti dello staff tecnico del River – che lo ha lanciato sin dalla tenera età – negli anticipi di testa, da qua l’amore per il capitano delle merengues.

Foto: instagram personale