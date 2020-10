Martinez Quarta l’originale: il giudizio di Olé dopo Argentina-Ecuador

Una consacrazione. Dopo Argentina-Ecuador, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, il giudizio di Olé sul difensore centrale Martinez Quarta farà particolarmente piacere ai tifosi della Fiorentina. Ricordando che il classe ‘96 è arrivato in viola dopo gli accordi totali del 30 settembre e non certo in previsione della cessione di Pezzella ma di Ceccherini. Questo il giudizio di Olé dopo l’ultima gara: “Come se avesse giocato da sempre nel ruolo di difensore centrale della Seleccion, persino con eccesso di sicurezza. Classe nell’uno contro uno e personalità”.

Fonte Foto: Quarta instagram personale