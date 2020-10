Martinez Quarta l’originale: alla Fiorentina, la strada era soltanto una

Martinez Quarta alla Fiorentina, l’originale. Originale come Chiesa alla Juventus, Bakayoko al Napoli e Callejon alla stessa Viola: su certe notizie meglio stare sul pezzo, arrivare prima, non avere altre distrazioni, concentrarsi solo sul mercato, perché altrimenti poi… Martinez Quarta alla Fiorentina, l’originale è esattamente una sola versione, quella del 30 settembre, quando vi anticipammo che l’operazione sarebbe stata chiusa a 12 milioni, bonus compresi. Da quel momento, quelli che improvvisano hanno cambiato versione tre volte: salta per le modalità di pagamento, salta perché la Fiorentina vuole mandare un medico in Argentina, salta perché il River chiede di più. Così raccontavano, esattamente al contrario della realtà. Perché poi Martinez Quarta è andato ufficialmente alla Fiorentina, con Ceccherini all’Hellas. L’originale, quello sì.

Foto: Instagram personale