Martinez Quarta indica la strada per la Fiorentina: “C’è da lavorare, ma ora testa al Twente”

Martinez Quarta, titolare nella sfida tra Fiorentina e Cremonese, ha poi commentato via social la vittoria della squadra di Italiano alla prima giornata di Serie A 2022/23. Il difensore ha scritto su Instagram: “Importante iniziare la stagione con una vittoria e in casa nostra. C’è da lavorare e migliorare, sempre, ma siamo sulla strada giusta. Adesso, testa a giovedì, avremo bisogno di tutti. Tutti insieme. Vamos”. Il riferimento è alla sfida contro il Twente, valida per i Playoff di Conference League.

Foto: Twitter Fiorentina