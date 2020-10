Il 30 settembre vi avevamo dato l’operazione in chiusura per Lucas Martinez Quarta alla Fiorentina. Operazione da 12 milioni per il difensore classe 1996, offerta accettata e scambio di documenti in corso. Andrà proprio così, a scanso di equivoci, allarmismi, eventuali e varie. Ieri avevamo aggiunto che la richiesta del presidente D’Onofrio di accorciare il pagamento non avrebbe potuto mettere in discussione il buon esisto della trattativa. Anche perché il River Plate sapeva di perdere Martinez Quarta a parametro zero e sapeva soprattutto che il difensore centrale aveva scelto la Fiorentina. Si tratta, quindi, di avere un po’ di pazienza senza aggiungere troppi nomi a caso su alternative improbabili. Martinez Quarta alla Fiorentina per 12 milioni: proprio così.

Foto: insta personale