Martinez: “Mi prendo la responsabilità per il secondo gol di ieri. Siamo tutti dispiaciuti”

09/09/2026 | 17:57:57

Josep Martinez è stato un grande protagonista della prima sconfitta dell’Inter in Champions League contro il Real Madrid. Il portiere spagnolo ha causato il momentaneo 2-0 dei blancos con una papera, per poi riscattarsi con due miracoli su Bellingham. L’ex Genoa ha comunque voluto scusarsi con i tifosi nerazzurri sui social: “Non c’è nessun percorso che non venga accompagnato di cadute e di errori tanto nel calcio come nella vita. Riprendersi in un momento di difficoltà come quello di ieri ti costruisce una personalità forte che ti serve per difendere questi colori. Mi prendo la responsabilità del mio errore sul secondo gol, non possiamo concedere due gol in quel modo quando affronti una squadra come il Real Madrid che non ti perdona gli errori. Siamo tutti dispiaciuti perche credo che la squadra ieri abbia fatto una grande prestazione e meritava di portare un risultato positivo a Milano. Si impara, si cresce, si cerca di migliorare e si guarda in avanti. Ma sempre insieme e uniti. Forza Inter”.

Foto: Sito Inter