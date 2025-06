Martinez: “L’obiettivo del Portogallo è vincere i Mondiali. Sono stato criticato troppo”

03/06/2025 | 12:20:58

In un’intervista concessa a Sport TV Portugal, il CT del Portogallo Roberto Martínez: “L’obiettivo è vincere la Coppa del Mondo. Non sto facendo il mio lavoro se mi concentro sul clamore che circonda la nazionale. So che il mio lavoro è aperto alle opinioni. La nazionale è di tutti; insieme siamo più forti. Nelle qualificazioni a Euro 2020 , ho vinto 10 partite su 10 e sono stato criticato”.

FOTO: X Portogallo