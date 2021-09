Martinez: “Io al Barça? Nulla che possa commentare in questo momento”

Roberto Martinez, ct del Belgio, è intervenuto ai microfoni di Eurosport per gettare acqua sul fuoco riguardo un suo possibile approdo al Barcellona in caso di addio di Koeman. Di seguito le parole del tecnico spagnolo:

“Come si può immaginare non c’è nulla, davvero nulla, che io possa commentare. Ovviamente, ci sono sempre delle voci e sempre ci saranno. E’ normale nel calcio. Quando perdi tre partite, le voci dicono che perderai il tuo posto di lavoro. Quando le cose vanno bene, quando si ottengono buoni risultati, ci sono lo stesso delle voci. Però non c’è nulla da commentare da parte mia in questo momento”.

Foto: Twitter Belgio