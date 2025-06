Martinez: “Il Portogallo partirà per vincere i Mondiali 2026, non siamo inferiori alla Spagna”

07/06/2025 | 17:50:57

Roberto Martínez, CT della nazionale portoghese , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League contro la Spagna: “Prendo la partita con naturalezza. C’è una componente sentimentale, sono spagnolo, ma ne parlerò con i miei nipoti in futuro. Dobbiamo lavorare sodo e prepararci per la quarta finale del Portogallo. Nelle nazionali non hai molto tempo per lavorare con i giocatori. Per noi, da quando sono arrivato, l’obiettivo è vincere la Coppa del Mondo 2026. La partita di domani fa parte di questo processo. Inferiori alla Spagna? No, anzi. Se la nostra prestazione sarà allo stesso livello della semifinale, possiamo farcela”.

FOTO: X Martinez