Martinez: “Hazard e Lukaku non ci saranno”

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della finale per il terzo e il quarto posto di Nations League contro l’Italia. Di seguito le sue parole.

Sulle condizioni della squadra

“Credo che 24 ore possano fare la differenza, ci siamo allenati bene e abbiamo avuto la possibilità di preparare la gara contro l’Italia. C’è stata grande delusione dopo il ko contro la Francia, anche il giorno successivo, ma oggi abbiamo iniziato un nuovo ciclo. So che tutti sono preparati e sanno quanto sarà importante la gara di domani, anche perché a Novembre ci servirà un punto per qualificarci al Mondiale ed è importante che tutti possano dimostrare il loro valore”.

Su Lukaku e Hazard

“Hazard e Lukaku sono in una condizione fisica simile, hanno avuto un sovraccarico muscolare e qui non abbiamo avuto le strutture per fare il solito lavoro medico e quindi torneranno in Belgio per tornare al meglio nei club. Thomas Meuner ha avuto un problema diverso, al polpaccio. Noi siamo venuti qui per vincere la Nations League, domani inizierà il nuovo ciclo per preparare al meglio il Mondiale. Domani contro l’Italia non cambieremo solo per stravolgere tutto, dobbiamo tornare ai primi 45 minuti con la Francia e quando i giovani saranno pronti non avrò mai paura di buttarli dentro, come abbiamo visto con Doku contro l’Italia. Domani ci saranno dei cambi, non ci saranno Lukaku e Hazard, ma analizzeremo tutti i giocatori”.

Foto: Twitter Belgio