Martinez (ex ct Belgio): “La partita col Marocco mi perseguiterà ancora per molto tempo”

Intervenuto ai microfoni di HLM, l’ex ct del Belgio Roberto Martinez è tornato a parlare del suo percorso nella Coppa del Mondo in Qatar, terminato con l’eliminazione per mano del Marocco: “La partita contro il Marocco mi perseguiterà ancora per molto tempo. Un po’ come contro il Canada, in effetti. Non eravamo nella condizione giusta per vincere quelle partite. Contro la Croazia è stato diverso. Probabilmente siamo stati la squadra che ha creato più occasioni contro i croati. Non troverete nessun esperto tattico o tecnico che possa spiegarvi perché non abbiamo segnato nell’ultima mezz’ora. Una questione di millimetri…”.

Foto: Twitter Belgio