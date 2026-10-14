Martinez durissimo contro lo United: “Mi aspettavo più investimenti dal nostro DS. Non si possono sempre cambiare allenatori e giocatori”

14/10/2026 | 11:15:37

A margine della brutta sconfitta rimediata sul campo dell’Atletico Madrid, il difensore argentino Lisandro Martinez, in forza al Manchester United dal 2022, ha sparato a zero contro la società e la dirigenza dei Red Devils ai microfoni di Amazon: “Mi aspettavo di più, onestamente. Mi aspettavo più investimenti nella rosa quest’estate, che acquistassimo più giocatori per poter competere. Ne pretendo di più dal nostro direttore tecnico. Devo essere onesto. Anche noi giocatori dobbiamo fare di più, ma è importante costruire una rosa sufficientemente solida per serate di questo tipo. È facile dire che è colpa dell’allenatore o dei giocatori. Ma bisogna anche guardare gli altri settori del club. Si cambia allenatore, ancora e ancora… Ma che mi dite degli altri settori? non posso dire altro…Non stiamo giocando bene come squadra. Anche la nostra comunicazione è terribile. Non riusciamo a mettere insieme tre o quattro passaggi consecutivi. La nostra rosa attuale è al di sotto del livello di tutti i top club, e semplicemente non possiamo competere con loro. È del tutto naturale che i tifosi critichino i giocatori e il manager quando vedono le nostre prestazioni. Ci assumiamo la piena responsabilità, ma mi aspetto di più dal club, e mi rifiuto di rimanere in silenzio. Abbiamo bisogno di una maggiore ambizione. Vogliamo arrivare a un punto in cui parliamo di vincere la Champions League e la Premier League, invece di essere distratti da altri problemi. Ogni stagione, ci ritroviamo a ripetere la stessa storia. Se non diciamo la verità, non cambierà mai nulla”.

Foto: Instagram Martinez