Martinez dopo i palleggi in faccia al Brasile: “Scaloni avrebbe potuto farmi uscire, è un po’ pazzo”

È sempre il solito “Dibu” Martinez.Al 67’, ricevendo un passaggio da Otamendi, Martinez ha palleggiato con le cosce senza pressione avversaria, scatenando l’entusiasmo dei tifosi che hanno intonato il suo nome. Le telecamere hanno poi inquadrato Scaloni, visibilmente contrariato, interpretando il gesto come una provocazione nei confronti del Brasile. Al termine della gara, El Dibu ne ha così parlato: “Sono cose che di solito non faccio nel club. So che all’allenatore non piacciono queste cose. Avrebbe potuto farmi uscire, è un po’ pazzo”.

Infine: “Abbiamo trattato questa gara come una finale. Eravamo già qualificati al Mondiale, ma volevamo vincere. Vogliamo continuare a scrivere la storia, non solo con i trofei, ma dimostrando orgoglio e sacrificio”.

Foto: Instagram Martinez