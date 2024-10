Martinez (ct Portogallo): “Sostituzione Ronaldo? Fa parte della sostituzione. Cristiano ora è perfetto”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez, ha così parlato anche della sostituzione di Cristiano Ronaldo (in gol ieri): “È importante, fa parte della gestione dei giocatori, perché ci sono due partite in 72 ore. Diogo Jota è entrato molto bene. È importante utilizzare i giocatori che abbiamo in panchina. Cristiano ora è perfetto”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo