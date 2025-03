Martinez (CT Portogallo): “Pressione? Alleno dal 2007, ho perso anche i capelli…”

Il CT del Portogallo, Roberto Martinez, Ga parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Danimarca.

Queste le sue parole: “La nostra prestazione contro la Danimarca è stata scadente, ma contro una squadra forte che ha giocato bene. Sono aggressivi e pressano alti. La seconda partita è in casa, l’Alvalade è esaurito, queste sono le partite che ci piacciono e a cui siamo orgogliosi di giocare. Dobbiamo migliorare molto, ma si tratta solo di mettere a punto quanto fatto a novembre. In Danimarca non abbiamo mostrato la nostra identità, non avevamo intensità”.

Pressione tutta sul Portogallo? “Ho iniziato ad allenare nel 2007, ho perso i capelli e molte cose sono cambiate. Ma fa parte della mia posizione. Voglio il meglio per il Portogallo. Pressione? Molta, la mia. La prestazione contro la Danimarca non è stata al nostro livello. Pressione massima, non dall’esterno. Siamo una squadra unita e forte e possiamo contare sul sostegno di tutti in Federazione. “L’avversario è la Danimarca, non la pressione esterna”.

Foto: sito Portogallo