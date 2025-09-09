Martinez (CT Portogallo): “Il Mondiale ultimo torneo di Ronaldo? Chissà, si allena come un ragazzino”

09/09/2025 | 09:40:34

Il CT del Portogallo, Roberto Martinez, ha parlato in conferenza stampa del momento dei lusitani e della grande energia di Cristiano Ronaldo, che ha il sogno di vincere il Mondiale, ultimo grande trofeo che gli manca.

Queste le sue parole: “Il modo in cui si dedica, la freschezza che ha ogni giorno, si allena come un ragazzino. È un vincente. Ha fame di essere il migliore. Vive ogni giorno come un giovane calciatore che gioca per la prima volta. Il Mondiale ultimo suo appuntamento in carriera? Sta facendo del suo meglio, non ha obiettivi a lungo termine. Vuole essere il migliore ogni giorno. Il suo focus è sul quotidiano. Ho già parlato molto di ciò che trasmette, ma non sono aspetti del futuro, sono aspetti della vita di tutti i giorni. Ciò che significa indossare la maglia del Portogallo è il messaggio del capitano nello spogliatoio. Aiuta molto”.

Foto: Instagram Euro 2024