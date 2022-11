Martinez (ct Belgio): “Lukaku è tornato in gruppo. Vedremo ora come reagirà il suo corpo”

Novità dal Qatar sul fronte Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter oggi si è infatti allenato regolarmente con il Belgio. La conferma arriva in conferenza stampa dal ct Roberto Martinez: “Oggi si è allenato in gruppo, vedremo adesso come reagirà il suo corpo. Non credo che sia pronto per partire dall’inizio contro il Marocco, ma sembra stare bene e sono contento di rivederlo agli allenamenti collettivi”.

Foto: Instagram Inter